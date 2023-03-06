大陸「兩會」5日發布今年政府工作報告，在對「今年政府工作的建議」中，涉及房地產內容合計共77個字，主要以兩大核心內容定調2023年房市，包含有效防範化解優質頭部房企風險、改善資產負債狀況，以及加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求。觀察表述與去年底的中央經濟工作會議上基本一致，總結下來可概括為「防風險，促需求」。

據了解，雖然今年大陸政府工作報告在2023年工作部署中，對房地產方面的表述僅有77個字，但是在整個回顧過程中房地產仍然佔據大量篇幅。

同時從2018年起持續出現的「房住不炒」一詞，雖並未出現在今年內容中，但市場解讀不代表該定位會動搖，反而凸顯「房住不炒」已成為住房基本制度和長效機制的基本遵循。

對比2016年以來大陸政府工作報告中，有關房地產的表述，今年最大變化是將穩地產置於「有效防範化解重大經濟金融風險」重要任務之一，也側面證明房地產業在國民經濟中的支柱地位。

此外，今年報告提出要加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。同樣對比從2016年以來政府工作報告中對住房需求的表述中，僅在2016年時提到「適應住房剛性需求和改善性需求」。當時的政策背景是為化解房地產庫存，今年報告再次將「支持剛性和改善性住房需求」放在重要位置，則意在提振住房消費。