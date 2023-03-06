為了讓交通教育從小扎根，認知交通與生活的關係，內政部營建署、高雄市交通局、高雄市立圖書館合作「閱讀交通共好行」計畫，串聯各自專業聯手發揮，透過行動書車、故事劇、英語說故事、走讀、科普活動傳達人本交通精神。即日起至6月4日在高市圖總館國際繪本中心展出「交通工具大集合」、「交通安全停看聽」2大主題書展，期間還安排說故事、工作坊及講座，邀請孩童與家長透過圖像語言一同探索交通世界！

在「交通工具大集合」主題書展區，親子閱讀《100層的巴士》。(高雄市文化局提供)

高市圖代理館長林奕成表示，此次與營建署及交通局合作，以專業知識結合高市圖豐富的館藏資源與不設限的閱讀活動企劃，透過多元的繪本圖像與各國故事，邀請大小讀者翻閱認識不同的交通工具及其文化，體驗交通與閱讀的樂趣、提升交通安全意識，也能擴大未來對於生活環境中友善交通的想像與思考，歡迎讀者到國際繪本中心以繪本閱讀人本交通，讓「共好行」紮根生活。

孩子在書展特色專區「繪本裡的沿途風景」，閱讀《123轉台灣》(高雄市文化局提供)

許多小讀者進到圖書館都對於各式各樣交通工具題材的繪本展現濃厚興趣，高市圖為回應讀者需求，國際繪本中心特別從全國第一16萬冊館藏中精選並規劃系列活動。「交通工具大集合」主題書展取材自3種角度（好不一樣的交通繪本、繪本裡的沿途風景和交通工具海陸空），讓讀者從不同面向看見有交通內涵的故事，讓想像力搭乘上不同的交通工具。「交通安全停看聽」主題書展則以獲得「凱迪克獎-金獎」的經典繪本《讓路給小鴨子》為首，介紹具有人本交通、道路安全環境教育等元素的故事，搭配近30本繪本，讓親子讀者透過閱讀書展，思考交通與生活的關係，結合繪本寓教於樂，扎根交通教育。

親子讀者享受Happy姊姊說故事的歡樂故事(高雄市文化局提供)

高市圖表示，5日便有來自台南的曾姓家長帶著喜歡交通工具的4歲弟弟，特別到高雄聽Happy姊姊說故事，父子一起開心的《搭便車》，享受閱讀的魅力！更搭上《橘子火車》和故事中的祖孫來一場溫馨旅程。3月12日親子工作坊將由《123轉台灣》作者陳盈帆老師帶領「有路的風景」活動，讓親子一起了解台灣的各種交通繪本，並繪製交通工具；4月30日的創作講座也將由在地繪本作家林秀穗與廖健宏老師，分享帶領河堤國小學生一起創作《高雄城交通小達人》的歷程與心得。5月還有Tiffy老師以中、英語說故事，介紹鴨爸爸與鴨媽媽怎麼帶著小鴨子回到公園，大家又如何《讓路給小鴨子》，有興趣的讀者千萬不要錯過。