恆生科技股指數跌0.55%，報4,188.02點。明源雲、京東健康和眾安在線跌約4.3%，表現最弱。蔚來漲5.35%，漲幅最大；其次為聯想集團漲4.11%。

京東漲1.6%，該電商平台的「百億補貼」促銷活動提早於3月6日凌晨零時開跑。

中國工信部宣布將支持產業組成6G國家隊，5G概念股強勢表態，鐵塔漲4.5%、京信通信漲6.0%、中國通信服務漲近5%、長飛光纖光纜漲2.6%，但中興通訊跌1.1%。

中資電訊股漲幅收斂，中移動目前漲2.0%，稍早前一度漲逾4%，站上64.75港元，再創52周新高，在藍籌股中表現最佳。中聯通稍早前亦創下52周新高，但目前拉回小跌0.2%。

碧桂園服務重挫近8%，稍早前一度跌逾11%，該公司表示去年全年獲利估年減51%～57%。

小米跌1.4%，儘管陸媒報導其董事長兼執行長雷軍表示小米造車的進展超乎預期，最近已經完成冬季測試，可望在明年上半年實現量產。

軍工股漲幅回吐，中國今年國防預算擴大7.2%，中船防務繼上周飆漲16.5%後，周一盤初一度漲近5%，目前跌0.9%。中航科工目前漲2.4%，稍早前漲4.6%。