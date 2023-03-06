東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎5日原定參加美國公開賽女子57公斤級賽事，卻因過磅時超過0.1公斤遭判失格，教練劉聰達訪談中直言：「嘉翎的心存僥倖」，引起許多網友震怒，更釣出前主播蕭彤雯反嗆：「『心存僥倖』的難道不是教練本人？」

前主播蕭彤雯今（6）日一早在臉書發文直言，給選手加油打氣是必須的，「但我還是要說，教練的責任大過選手本人。」並怒斥教練表示過磅時間太短，以及不知道「不能裸磅」，令她超傻眼，最後更標註羅嘉翎，「記取教訓，繼續加油。」

發文後，蕭彤雯繼續在下方留言區補充，表示：「辛苦訓練跟備賽的是選手，教練本來就應該完整看過比賽規則，就算帶比賽經驗豐富、也不應該不讀手冊！」她提及自家小孩去比賽時，都是這樣做的，即便同樣的比賽每年參加，「我還是每次都會再看一遍，以免改規則。」，蕭彤雯提出質疑：「『心存僥倖』的難道不是教練本人？」

事實上，東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，本預計將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，卻因過磅超過0.1公斤，被判失格。教練劉聰達今天表示，很對不起大家，表達自己也有責任，返台後會提出檢討報告。而羅嘉翎下午也在臉書發文道歉：「真的很對不起，沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔，我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有三場比賽，我會更努力。」