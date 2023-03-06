昨日傳出馬祖莒光島官兵由於運補貨船21天未靠港補給，疑有駐守官兵沒肉吃，在沙灘上寫下「馬防部伙房沒肉，肚子餓都吃罐頭、泡麵」、「主菜是白飯」等字句求救。行政院院長陳建仁表示，因海象不穩以及船運公司機件維修緣故，造成食品供應不足的現象，已請空運單位空運到當地、調度民間單位協助；強調會讓在馬祖的國軍官兵得到最好照顧。

昨日傳出國軍供應出包，馬防部官兵發生斷糧，疑似有駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒肉，肚子餓都吃罐頭、泡麵」以及「主菜是白飯」等求救字句，抱怨只能吃罐頭、泡麵果腹。

今日上午陳建仁出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」，面對媒體詢問政院該如何解決運補問題？陳建仁指出，海象上的問題，再加上船運公司機件維修緣故，所以這次冷凍食品的供應出現不足現象，馬上請空運的單位，利用空運的方式，將冷凍食品送到馬祖，再調度當地民間冷凍食品、肉品，一定會讓在馬祖的國軍官兵兄弟姊妹們得到最好的照顧。