豐興本周暫停開盤，主要考量上週遇到228連假之後，只有上班3天，加上日本關東廢鋼必須等到3月9日才開標，待廢鋼價格出爐後，再於13日恢復召開廠盤會議，確定新的盤價走勢，比較妥當。
豐興表示，本周廢鋼每公噸漲300元，自7日起生效，但鋼筋新報價每公噸也漲300元，自即日起生效。
豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,300元，鋼筋每公噸牌價為21,100元，型鋼每公噸牌價維持27,600元。
電爐大廠豐興（2015）6日雖暫停召開例行的廠盤會議，但為因應市場需求，仍維持正常報價，即本周廢鋼、鋼筋新報價，每公噸都上漲300元，至於型鋼則維持平盤。
豐興本周暫停開盤，主要考量上週遇到228連假之後，只有上班3天，加上日本關東廢鋼必須等到3月9日才開標，待廢鋼價格出爐後，再於13日恢復召開廠盤會議，確定新的盤價走勢，比較妥當。
豐興表示，本周廢鋼每公噸漲300元，自7日起生效，但鋼筋新報價每公噸也漲300元，自即日起生效。
豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,300元，鋼筋每公噸牌價為21,100元，型鋼每公噸牌價維持27,600元。
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