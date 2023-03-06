豐興本周暫停開盤，主要考量上週遇到228連假之後，只有上班3天，加上日本關東廢鋼必須等到3月9日才開標，待廢鋼價格出爐後，再於13日恢復召開廠盤會議，確定新的盤價走勢，比較妥當。

豐興表示，本周廢鋼每公噸漲300元，自7日起生效，但鋼筋新報價每公噸也漲300元，自即日起生效。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,300元，鋼筋每公噸牌價為21,100元，型鋼每公噸牌價維持27,600元。

棄置9千公噸爐渣廢棄物爽賺7千萬 雲檢聲押2人獲准
桃市府連辦4場徵才釋4200職缺 「這職業」月薪高達10萬
攝陽攜手三菱電機 助永續發展
#豐興 #暫停 #廠盤 #鋼筋 #廢鋼