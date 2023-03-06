中油公司澎湖營業處6日舉行新、卸任處長交接典禮，總公司指派油品行銷事業部執行長邱垂興抵澎監交，宣讀布達令，卸任的李忠穎將印信交給周武憲，正式宣誓就職，接下維護澎湖離島穩定用油的艱鉅任務。

澎湖縣長陳光復出席交接典禮，首先恭賀新任處長周武憲履新，期許帶領澎湖區營業處團隊秉持「安全第一」原則，強化安全量能，讓中油成為澎湖鄉親生活好鄰居。包括議員許國政、議員陳毓仁、議員歐中慨、政風處長陳螢松、環保局長楊書舜、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、楊曜立委助理段湘玲等地方各界人士到場見證。

陳光復表示，中油公司長期在澎湖關懷弱勢鄉親，提供穩定的用油來源與品質，他感謝卸任處長李忠穎在澎湖服務期間奉獻，期許新任處長周武憲在既有基礎下，持續推動業務創新，提升服務品質。

新任中油公司澎湖營業處長由現任副處長周武憲調升，周武憲歷任中油公司嘉義營業處民雄供油服務中心經理、民雄供油服務中心工安組組長、嘉義營業處雲林直銷服務中心經理，111年4月至澎湖服務迄今，協助辦理各項敦親睦鄰交流活動及生態環境整治工作，績效卓著。