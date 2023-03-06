行政院長陳建仁6日南下高雄出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」後，立即前往高雄市立民生醫院施打BA.4／5次世代疫苗。（行政院提供/楊舒婷高雄傳真）

行政院長陳建仁6日南下高雄出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」後，立即前往高雄市立民生醫院施打BA.4／5次世代疫苗，陳建仁在施打完疫苗後誇讚高雄疫苗施打率相當好，民眾施打疫苗的意願也相當踴躍，因此才特意在高雄施打追加疫苗。

陳建仁今日前往高雄市立民生醫院施打BA.4／5次世代疫苗，經過休息15分鐘以後確認無異狀便離開醫院。民生醫院長顏家祺也表示，陳建仁在施打過程中沒有出現不適症狀，施打過後休息完也都正常，並無不適。

陳建仁表示，台灣的疫情在全民的控制下，效果相當不錯，尤其是在2020年及2021年時，台灣在全世界的表現也都相當傑出，這2年的經濟成長也成為全世界驚艷的對象。但在Omicron進入台灣後，台灣雖有較多人開始出現感染，但是那時的疫苗覆蓋率也相當高，因此台灣的疫苗覆蓋率在全世界的排名還是在前端。

陳建仁呼籲，COVID-19接種一段時間後，抗體會逐漸消退，因此民眾若沒有接種過疫苗、沒有完成基礎劑，或是在今年1月1日後1歲以上沒有接種BA.4／5次世代疫苗的國人，都要踴躍接種疫苗才能保護自己和身邊的人。

「高雄市民眾疫苗的接踵意願相當踴躍」，陳建仁誇讚高雄市疫苗施打率很高，因此才特意來高雄接種，也希望全國民眾都可以踴躍接種疫苗。