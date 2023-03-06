大型類股中，東京威力科創大漲3%，索尼大漲2.9%。軟銀集團也大漲3%左右，因為傳出子公司Arm計劃將在上市時，至少可籌得80億美元。同時，Arm也可望是美股近10年以來，金額規模最大新掛牌公司之一。

分析師認為，日經6日應可維持漲勢，但前一個交易日已經大漲400多點，故這兩天飆了800點左右。日經再漲的空間應該有限，現在重回2萬8大關也蠻突然的。

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