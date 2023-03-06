任家萱（Selina）去年認愛小7歲的圈外男友「小徐」後，時常分享兩人出遊的照片，但有關小徐的照片皆已蓋上表情符號，近日竟被任爸任媽放上微博，讓小徐的真面目終於曝光。而Selina日前也在透露，之前去滑雪時被小徐惹哭，差點分手。

Selina日前和男友、任爸任媽一起到陽明山踏青，看起來過程中玩得很開心，讓任爸任媽開心到直接在微博放上小倆口的合照，卻忘記幫小徐打碼，讓小徐的真面目意外曝光，雖然後來有緊急刪除照片，但照片早已在網路上被瘋傳。

此外，Selina近期開設Podcast節目《迎任而解》，談到和男友的小故事，她提到之前兩人一起去滑雪，小徐自告奮勇當她教練，要她學會自己站起來，但一直失敗，讓她忍不住大哭：「我不要學站起來，你都會在我旁邊啊，你就扶我起來就好了！」事後則笑說：「後來才知道，情侶之間千萬不要教彼此滑雪，最起碼吵架，最糟糕就是分手。」

Selina 分享男友照時都會加貼圖遮臉，卻被任媽在微博曬出2人無遮的合照。（圖／微博）

不過Selina也替小徐說話，表示小徐只是擔心萬一他不在身旁，Selina也有能力自救，後來小徐在第3天就幫她找了專業教練，「教練帶領下就不會摔，他緊緊貼著我，帶著我滑」，Selina最終還是學會了滑雪。