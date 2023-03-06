民進黨嘉義市黨部主委黃露慧與台灣食物銀行聯合會合作，開設「愛在嘉義食物銀行」。（廖素慧攝）

「愛在嘉義食物銀行」開設在民進黨嘉義市黨部，民生物資已上架。（廖素慧攝）

「愛在嘉義食物銀行」申請流程。（廖素慧攝）

民進黨籍嘉義市議員暨市黨部主委黃露慧今天宣布，「愛在嘉義食物銀行」在市黨部成立開張，已有民生用品物資陳列上架，將提供急難救助、弱勢邊緣戶的緊急需求，用戶資格半年審查1次。

黃露慧表示，為縮短貧富差距、保護弱勢孩子，她長期推動在地食物銀行計畫、國中小學營養午餐免費，2022年9月、2023年2月國內發生有人餓死的憾事，凸顯政府的現行法規及作法僵化。

黃露慧說，這次她市黨部成立「愛在嘉義食物銀行」，開放市黨部空間作為各界捐贈物資、申請戶領取物資等用途使用，希望透過食物銀行幫助非中低收入的邊緣戶，對於申請戶會每半年審查資格，讓物資用在真正需要的民眾身上。

黃露慧還說，目前與台灣食物銀行聯合會合作，有民生用品、食物已陳列上架，也會洽商在地商店、大型量販店捐贈物資，希望有更多資源來幫助弱勢家庭。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，該會目前在嘉義市精忠社區有小型食物分享站，不管任何身分都可以共享食物，「愛在嘉義食物銀行」是實體食物銀行，專門供應弱勢家庭食材物資，兩者的理念及作法有區別。