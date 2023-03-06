2009年的荷蘭隊捕手簡森，現在已是大聯盟救援王。（美聯社資料照）

台灣之光王建民昔日在2013年經典賽投出好成績，雖然因為傷痛而未能重回巔峰，不過該屆經典賽的好表現確實對他延長旅美生涯有所助益，最後2016年在皇家牛棚投出6勝0負的傳奇。大聯盟官網舉出幾個在參加經典賽之後迎來好運的美職球員，包括有名的「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）、「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。

吉特參加首屆2006年經典賽，擔任美國隊游擊手，繳出0.450的超高打擊率，後來獲選經典賽最佳游擊手。2009年吉特再度參賽，雖然打擊率降到0.276，但是該年吉特就幫助洋基摘下了世界大賽冠軍，例行賽打擊率高達0.334。同時美國隊在出征前與洋基打了熱身賽，這是吉特生涯唯一與洋基為敵的比賽。

「阿土伯」艾爾圖維2017年經典賽代表委內瑞拉，雖然只打到第8名，不過接下來卻是他職業生涯最精采的球季，勇奪美聯MVP、打擊王以及世界大賽冠軍。委內瑞拉的第一戰將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera），2013年經典賽碰巧在他的巔峰時期，他2012年拿下美聯打擊三冠王，經典賽後更是成功連莊了美聯MVP。

史坦頓擁有來自母系的波多黎各血統，但是血統太淡了只能代表美國隊，他在2013年、2017年兩度出賽。2013年史坦頓已是有名的重砲手，2017年他打完經典賽之後更是在例行賽繳出驚人的59轟，勇奪國聯MVP。史坦頓稱讚：「參加經典賽比大聯盟春訓更有益處。」

救援王簡森（Kenley Jansen）可說是經典賽史最傳奇的球員，他2009年參賽時擔任荷蘭隊的捕手，在第9局以強大的臂力抓下多明尼加的盜壘，幫助荷蘭爆冷贏球。然而簡森的打擊能力太差，上不了大聯盟，在道奇勸說之下轉為投手，隔年在大聯盟登板27局僅失2分，後來還成為道奇的守護神。2017年簡森再度代表荷蘭隊，這次是擔任投手，並且該年球季首度摘下國聯救援王，救援成功率近乎100%（42次救援，41次成功）。