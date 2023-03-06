女星昆凌在2014年嫁給天王周杰倫，婚後陸續生下大女兒Hathway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，如今晉升三寶媽的她，在產後依舊維持猶如少女般的好身材，而今（6）日凌晨昆凌在IG曬出她搭機前往巴黎的超美素顏照，不過一旁卻未見老公周杰倫的身影。

昆凌今（6）日凌晨於IG限時動態中寫下「paris,me voici（巴黎我來了）」似乎是要到巴黎參加時裝周，更附上一張她手拿檸檬水的素顏照，只見她將一頭咖啡色頭髮自然放下，雖然有使用軟體內建濾鏡，但她精緻的五官面對鏡頭露出淺淺的微笑，依舊相當迷人。

然而，在昆凌前往巴黎的動態中未見到周杰倫，但其實夫妻倆感情相當好，周杰倫過44歲生日時，昆凌還特地包場找來朋友同樂，讓周杰倫十分感動，更直呼「很棒的生日派對，謝謝妳的安排」，甜蜜互動閃瞎大批網友。

昆凌罕見曬出素顏照。(圖/截圖自昆凌IG)

事實上，昆凌日前回到澳洲與娘家人團聚時，她在限時動態透露快90歲的爺爺要參加體育競賽，更曬出多張爺爺70年前的舊照，包括丟鉛球、賽跑和抱著獎盃的帥氣模樣，讓許多粉絲看了紛紛大讚「難怪孫女那麼美，基因不騙人」、「羨慕有這麼帥氣的爺爺」、「快90歲還那麼活潑愛運動，昆凌要好好幫爺爺記錄他帥氣風采」。