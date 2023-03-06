新竹市長高虹安（左四）6日查看新竹漁港國際風箏賽場紅火蟻防治狀況時，發現草皮土層有磚塊、玻璃等廢棄物。（陳育賢攝）

高虹安表示，新竹漁港過去有施做8000餘萬的相關工程，回填土是漁港南側與青草湖淤積土，為何會有磚塊廢棄物會立即調查與釐清。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安6日查看新竹漁港國際風箏賽場紅火蟻防治狀況時，發現草皮土層有磚塊、玻璃等廢棄物。（陳育賢攝）

查大祕寶不只新竹棒球場 高虹安再爆「這裡」也有問題

繼新竹市立棒球場被挖出磚塊、電線等廢棄物後，市長高虹安6日查看新竹漁港國際風箏賽場紅火蟻防治狀況時，另發現草皮土層有磚塊、玻璃等廢棄物，高虹安表示，新竹漁港過去有施做8000餘萬的相關工程，回填土是漁港南側與青草湖淤積土，為何會有磚塊廢棄物會立即調查與釐清。

高虹安表示，今天主要是來查看新竹漁港風箏賽場紅火蟻的防治狀況，如果沒辦法在短期根治，也要讓民眾、親子來遊玩時有警覺心，但在巡視草皮紅火蟻狀況時，卻在部分光禿的草皮區域上，發現土層淺層就可以看到相當多的碎石磚、玻璃與廢棄物。

她說，這部分會立即回去調閱當時的合約與資料來釐清此部分的工程，因為，據初步了解，新竹漁港有包含第1期1100萬、第2期3500萬，之後還有水岸護堤、水岸改善工程等，共計有8200萬的工程。

市府會深入了解草皮底下的土層為什麼會出現磁磚、磚頭、玻璃等廢棄物，這些不應該出現在草皮的東西，很有可能讓親子在這個地方玩耍、休憩時若不小心絆倒話，會有受傷的情形出現。

已要求產發處回去立刻盤點相關工程，也要了解當時回填的覆土，原本是要以漁港南側與青草湖疏濬的土壤來回填，但為什麼如今在土層可以看到棄磁磚等物，究竟合約是否合規？還是在工程之後又有其它的不明物放進來，這都會盡快來釐清。

高虹安強調，以市府的角度來說，既然發現了問題，就要立即來作改善，先將土層表層有立即危險的因子清除，後續也不排除再重新覆土並種植草皮，會在研議後盡來處理。