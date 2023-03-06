新北市水利局統計，2019至2022年間，新北市因油脂結塊所導致下水道堵塞案件年平均約1600件，其中查有8處重複通報堵塞3次以上，調查後發現堵塞熱點都是用戶排放油汙含量較高所致。

水利局長宋德仁表示，一般堵塞案件大多是因用戶使用習慣問題，如將廚餘、毛髮丶雜物等排入所致，屬不易重複發生的隨機事件，水利局清疏通報專線接獲通報後，立即派工使用電動通管機或通管鋼條絞碎並排除公共管線內堵塞物。

宋德仁說，為防範油脂堵塞案件短期內再度發生，採用引擎式高壓清洗機，以高壓水柱對附著油膩膩的汙水管，進行管壁沖洗去除厚厚油脂，調查去年以引擎式高壓清洗機疏通後的堵塞熱點，截至年底已無通報情形。

為確保公共汙水下水道管線暢通，水利局設立清疏堵塞專線0800-885-717（幫幫我清一清），對於已完成汙水下水道用戶接管，遭遇汙水管線堵塞時，民眾可打專線反映，將立即派員至現場進行管線清疏作業排除堵塞。

水利局提醒民眾建立正確使用汙水下水道的觀念，應從個人做起，推廣至家庭，避免將廚餘、毛髮丶雜物等排入；冬天氣溫驟降屬堵塞的好發期，因高油脂食物需求增加且油脂遇冷易結塊，可先用餐紙巾擦拭油膩的餐具，再用水洗淨，減少油脂排入公共汙水下水道形成堵塞，保持汙水管渠暢通，發揮汙水處理效益，以提升居住生活品質。