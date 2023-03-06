台中一名許姓男子在土地公廟看到一名嫩妹誠心拜神，假裝自己是廟方人員，誆騙要引導她參拜、治病，竟拿毛巾將女子雙眼摀住，偷摸她的屁股，又以按摩為由，強拉對方的手摸自己的生殖器，女子出言喝斥，怎料許男見事跡敗露，竟倉皇逃逸；法官依犯強制猥褻罪，判處許男有期徒刑6月，緩刑2年，可上訴。

據判決書指出，許男於去年10月26日下午前往某福德祠與鄰居遊玩時，見女子誠心拜神，竟偽裝成宮廟人員而引導女子參拜，並佯稱為其治療腳傷，於女子在土地公前參拜時，先以毛巾摀住她的眼睛後，並把她帶到金紙陳列處，強行偷摸她的屁股。

許男又將女子帶往廟前右方圓桌處，以幫她按摩肩頸為由，強拉女子的手到背部接觸自己的生殖器，又將手伸近她的胸肩帶處，強行觸摸其胸部，並掀起她的上衣自臀部處，強行觸摸她的臀部，女子因感覺不適而出言喝斥，沒想到許男竟又全身坐到她的腰臀部，經女子用力推開，許男見事跡敗露，倉皇逃逸。

法庭審理時，許男坦承犯行，其辯護人則以許男為輕度智能障礙者，請求減刑；但法官認為許男過去曾因強制猥褻案件經檢察官為不起訴處分，認為其已有犯罪意識，並且他假以協助參拜等事由，強行觸摸並藉此推委自己犯意之計畫性犯行情形，難認其行為能力有下降，因此不予減刑。

法官審酌許男為滿足自身慾念，對女子為強制猥褻行為，侵害其身體自主權，造成女子身心傷害，行為顯無可取；法官依犯強制猥褻罪，判處許男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應執行2場法治教育，緩刑期間應付保護管束。

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