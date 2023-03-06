現代人喜歡吃保健食品，補充身體缺乏的營養素，童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，一名4歲女童膚色泛黃，診斷罹患胡蘿蔔素血症，詢問女童父母才知道是吃保健食品葉黃素惹得禍，胡書瑋說平常攝取的蔬果也含有葉黃素，若再補充保健食品葉黃素，會造成攝取過量，但胡蘿蔔素血症不用太擔心，只要停止服用即可自行恢復。

胡書瑋表示，女童父母發現女童最近膚色有點泛黃，尤其是臉部和掌心，先是帶到鄰近診所檢查，雖然膽紅素沒有上升，但鹼性磷酸酶指數升高，擔憂肝臟出問題，才又到大醫院就醫。胡書瑋先替女童照腹部超音波、做眼睛鞏膜檢查，都沒有發現異常，追問女童父母平常有沒有吃胡蘿蔔等黃橘色食物或是吃綜合維生素等保健品，女童父親這才想起來，女童每天都有額外補充含有葉黃素的保健品。

胡書瑋指出，女童罹患胡蘿蔔素血症，是色素累積在皮膚所致，肝臟沒有太大問題，只要停止吃葉黃素，過陣子就會自行恢復。

胡書瑋說，市面上有很多相關的保健食品，尤其葉黃素及玉米黃素屬於類胡蘿蔔素，對眼睛視網膜黃斑部有好處，但是葉黃素及玉米黃素是一種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的食物如菠菜、地瓜葉、南瓜、綠花椰菜、胡蘿蔔等也含有豐富的葉黃素，所以當食物加上額外補充保健食品後，會使得每日總攝取的葉黃素過量，容易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。

胡書瑋表示，葉黃素在歐洲食物安全局（European Food Safety Agency）的每日可接受總攝取量約為每公斤體重1毫克，衛福部食藥署則建議，每日補充葉黃素6至10毫克即可。

至於女童鹼性磷酸酶指數上升，胡書瑋說，鹼性磷酸酶在人體內的肝臟、骨骼、小腸及胎盤中都大量存在，臨床上常常用來作為肝臟或骨骼疾病的評估，因為骨骼中也含有鹼性磷酸酶，所以替生長發育的孩子抽血時，常會發現鹼性磷酸酶有上升的現象，最高甚至可以可達成人正常值的2到3倍，所以不一定是肝臟疾病造成。