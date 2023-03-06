「2023新北HUG市集」除了可以逛市集，還能欣賞街頭藝人演出或參與DIY手作課程，現場將推出「公主抱親親比賽」、「終結單身！求紅線！」，邀請情侶參與，爭奪萬元獎金。（蔡雯如攝）

白色和黑色情人節即將到來，新北市經發局本月11至12日、4月15至16日將以「彩色情人節」主題，在板橋府中廣場舉辦「2023新北HUG市集」，希望充當月老角色，民眾除了逛市集，還可欣賞街頭藝人演出或參與DIY手作課程，現場將推出「公主抱親親比賽」、「終結單身！求紅線！」，邀請情侶參與，爭奪萬元獎金。

新北市副市長劉和然說，市府積極推動「府中雙城」計畫，以城市新美學、人本思維，提供寬敞舒適的廣場空間，府中廣場歷時1年改造，不僅保留全數車位，也提供平台廣場，市府也搭配推出府中特色節慶「府中情人節」，盼吸引民眾體驗全新環境，感受新北人文魅力。

經發局指出，每年「府中搞什麼鬼」萬聖節活動都吸引萬人參與，市府這次搭配白色、黑色情人節打造新北HUG市集，其中3月14日白色情人節源於日本，為回禮的日子；4月14日為黑色情人節為安慰未收到禮的單身者，藉由兩周不同意涵的活動，讓單身者、有辦者都能一起歡度佳節，也增加商圈店家曝光度，活絡疫後商機。

經發局長何怡明說，2023新北HUG市集邀集攤販、街頭藝人，還有一系列競賽，白色情人節就推出「公主抱親親」競賽，讓情侶挑戰單腳站立、轉圈旋轉接吻等項目，並隨機提高難度，每日限30組參與，冠軍隊伍可獲1萬元獎金，黑色情人節則推出「終結單身！求紅線！」活動，參加者要穿著全黑服裝，象徵脫單決心，民眾可在本月7日於「來趣新北金發局」臉書報名。

經發局表示，現場有拍貼機，讓有伴或單身者留下浪漫回憶，新北市體育處、經發局及新建工程處本月11日晚間6點30分也將舉行「2023世界棒球經典賽直播派對」，邀請民眾到市集一起看直播，為中華隊加油。