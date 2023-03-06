受惠解封需求加持，國內外旅遊禁令鬆綁，帶動台灣高鐵旅運搭乘需求，加上有228連假挹注，推升今年前2月營收達80.74億元，較去年同期成長39.97％，公司與旅行社強化合作的「集客成團」成果發酵，載客率持續回升。

展望後市，3月雖未有連續假期，但台灣高鐵「展演商機」爆發，18、19日因人氣韓團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦演唱會，據悉，該期間訂票情況熱絡，為因應旅客往返需求，台灣高鐵並再於19日晚間加開2班次北上列車，挹注業績動能。

法人預期，台灣高鐵3月營收表現在觀光解封、展演商機等利多加持下，將有望維持成長力道，首季營收將重返百億元大關，為2020年以來同期新高，今年旅運逐步回歸正常水準。

此外，政府將普發6,000元現金，為刺激國旅商機，台灣高鐵進一步主打「禮所當然 驚喜升等」的高鐵假期自由行、自駕遊平日保證升等優惠。公司宣布，自即日起至4月15日止，購買高鐵車票搭配37間精選飯店或2家租車公司，即享平日房型或車款保證升等。同時，高鐵假期自由行攜手全台25家飯店，推出「29天前預購優惠」。

台灣高鐵去年稅後純益37.69億元，年增4.38％，EPS 0.67元，優於2021年的0.64元，公司董事會決議5月25日召開股東會。