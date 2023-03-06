瞄準兒童節親子旅遊商機，COZZI Blu和逸飯店．桃園館攜手Xpark再祭兒童節限定Blu Night宿海奇遇「童游海之島」專案，全程體驗飯店式豪華服務，餐飲選擇不受限，旅客自由於附近商場用餐、逛街，帶小孩子盡情放電。此外，旅客可體驗於夜間水族館變身「黑暗食客的御廚」，了解海生動物的餵養，行程更增添「海洋說故事」、「海底童樂繪」等活動為童年回憶拉開序幕，即日起即可預訂連假檔期4月1日至4月4日，每人5,999元起。

水族館一直是國內外最適合大小孩童寓教於樂的場所，更是爸媽帶領孩子打開認識海洋的第一扇門，「Blu Night宿海奇遇」秉持「知海、愛海、護海」的核心精神打造不同的企劃，此次推出的兒童節限定「童游海之島」專案，深入探討海洋與人類的關係，同時將此精神導入活動內，其中「海洋說故事」就以愛護海洋的環保主題故事，透過飯店內專業培訓的說故事人員，結合手作的劇場道具，引導孩童在生動的故事中，不知不覺了解保育海洋的重要性，另有「海底童樂繪」讓大小朋友發揮想像力，繪出想像的海底世界。

於去年七月正式發表的「Blu Night宿海奇遇」後，COZZI Blu和逸飯店．桃園館致力於加深加廣產品內容，從數據上更顯示，超過九成參團旅客表示有意願再度回訪，體驗不同企劃，此次兒童節限定「童游海之島」強調帶給孩童對海洋不同的視野，在玩樂中培養海的知識，即日起，官網開始預訂連假檔期4月1日至4月4日，每人5,999元起，大手牽小手一起揭開水族館夜的神秘面紗。