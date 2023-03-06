針對基隆捷運推動，基隆市換了市長，分攤費就暴增，基隆市長謝國樑日前開直播批評。基隆市前市長、內政部長林右昌表示，基隆捷運要地方多努力、中央多支持，即使沒有升格，基隆仍可走出自己的一條路。

林右昌今日出席「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算聯席會議」，被媒體問及此事，作以上回應。

謝國樑直播裡表示，交通處與新北市府告知基隆地方應負擔額已暴增爲53.86億元，和原先所提的17.7億元，分攤費暴增3倍，龐大的地方負擔金額，將使基隆走入「財政黑暗期」。

林右昌表示，基隆捷運推動要「地方多努力、中央多支持」，在他任內成立捷運專案會議多由市長主持，曾經一個月開了3、4次會，他建議謝國樑趕快召開，捷運問題很複雜，需要市長統整捷運問題才可能解決。

對於分攤費暴增，林右昌表示，基隆市在這幾年財政已經改善很多，基隆的負債從124億元下降到67億元，下降了50多億元；負債比率從47％下降到不到30％。此外，去年稅收增加，中央統籌分配稅款多給基隆約10億元。

謝國樑提出，基隆市升格問題，林右昌則表示，這個就有點遠了，過去基隆市沒有升格，但是基隆的財政、城市都大幅的改善，如果能夠升格當然好，但沒有升格，基隆市仍可以走出自己的一條路。