竹北市振興紓困金要發了！竹北市長鄭朝方和市代會主席林啟賢等人6日化身先發投手，宣布竹北市6000元振興紓困金，從15日起分3個階段發放，搶先中央振興金發放期程，將有21萬0313位市民受惠，讓全場齊呼「竹北先發！幸福登場！讚！」

鄭朝方表示，竹北市6000元振興紓困金，在程序合法，合理不排擠公共建設，獲市代會支持通過12億7000萬元預算。不只「先發」，更採用便利、快速的發放方式。

鄭朝方說明第1階段「溫馨直送」，針對竹北市列冊的低收、中低收入戶及66歲以上領有健保補助的長輩，不須申請，公所直接將6000元匯入本人帳戶，預訂15日入帳。

第2階段「E化申請」，竹北市率全國各鄉鎮之先，推出「免出門免排隊」便民服務，從18日至25日提供24小時線上申請，藉此達到人潮分流，減少民眾排隊辛勞。

竹北市民只要上市公所線上申請網址（6000.zhubei.gov.tw），依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確將依申請順序匯款入帳，預計4月4日前完成第2階段「E化申請」匯款作業。

此外，「E化申請」期間，市公所亦同步在斗崙里集會所設置「諮詢及協助申請站」，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

第3階段「現金領取」，在4月8日至10日為期3天展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。

鄭朝方指出，若民眾E化申請失敗，將會收到簡訊通知，改在第3階段現金領取，申請操作或身分問題，可打專線0905166084查詢，同時公所不會主動打電話，不會用fb和line及不點選簡訊網址通知市民，3階段發放期間終止即不再提供領取服務，請市民朋友維護自身權益。