美國一架私人商務飛機3日飛行時遭遇「嚴重亂流」，導致一名乘客傷重身亡。

美國一架私人商務飛機3日飛行時遭遇「嚴重亂流」，雖然飛機緊急轉降，但仍導致一名乘客傷重身亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、加州地方電視台「KABC-TV」報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）、美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）均證實，一架龐巴迪（Bombardier）挑戰者300（Challenger 300）飛機3日遭遇「嚴重亂流」，導致一名乘客傷重死亡。

NTSB is investigating the March 3 turbulence event involving a Bombardier Challenger 300 airplane that diverted to Windsor Locks, Connecticut and resulted in fatal injuries to a passenger. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 4, 2023

這架私人商務小飛機3日下午自新罕布什爾州（New Hampshire）迪蘭特霍普金斯機場（Dillant-Hopkins Airport）起飛，前往維吉尼亞州的利斯堡行政機場（Leesburg Executive Airport），不料在飛行途中遭遇嚴重亂流，導致飛機於下午4時轉降康乃狄克州。

機上一共載有3名乘客及2名機組員。

美國一架私人商務飛機3日飛行時遭遇「嚴重亂流」，導致一名乘客傷重身亡。

美國官方聲明並未說明罹難乘客的傷勢，以及其他機組員、旅客的狀況，也未說明乘客是否繫上安全帶。

目前美國國家運安會已著手調查這起事件，包括已訪談機組員及其餘乘客，也將分析飛行紀錄器、駕駛艙通話紀錄，康乃狄克州首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）也已為罹難乘客進行屍檢，運安會預計2至3周內公布初步報告。

■亂流能導致機上人員死亡 數據顯示私人飛機致死率特別高

事實上，亂流過去確實曾造成機上人員死亡。根據美國聯邦航空總署數據，2009至2021年間，一共有146名大型美國商用客機、貨機的機組員及乘客因亂流「重傷」，這些傷患至少住院2天，傷勢包括骨折造成嚴重出血，或有器官嚴重受損、燒傷等。

上述146名傷患中，80%為機組員，沒有人死亡，報導指出，1980年前曾發生3起亂流致死案例。

不過根據美國運安會數據，自2009年起，私人飛機一共發生38起亂流致死案件，而且在多數傷重案件中，致死率極高。

美國空服員協會（AFA-CWA）主席尼爾森（Sara Nelson）表示，空服員要推300磅（約136公斤）重的推車，因此最有可能在亂流中受傷。她說曾有空服員在亂流中被甩飛撞上天花板、掉回地板來回多次，導致四肢骨折。另外在走道上，也曾有空服員因為突如其來的亂流，造成腳趾骨折，或失去工作能力。