高中職畢業之後，還不確定未來方向，該怎麼辦？教育部推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，為青年創造不同的選擇機會，用2或3年的時間先工作或當志工見習，再決定未來方向，今年申請時間至3月16日截止。

「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」分為兩個計畫，分別是「青年就業領航計畫」搭配「青年儲蓄帳戶」(職場體驗)，鼓勵高中職應屆畢業生，於畢業後先進入職場，除工作薪資外，另由教育部與勞動部補助未來發展所需儲蓄金每月1萬元。

另外「青年體驗學習計畫」(學習及國際體驗)，則鼓勵高中職應屆畢業生自行規劃進行國內外志願服務、達人見習等不同體驗學習類型，探索志趣。教育部另設有特殊選才等就學配套措施，讓完成計畫的青年能繼續接軌升學，為人生開創更多可能性。

畢業於高雄高商的朱雲鷰於108年參與職場體驗，高職3年擔任康輔社幹部，由於個性活潑擅於人際互動，對辦理活動很有熱忱。

朱雲鷰參與計畫後，任職於大型渡假飯店擔任休閒娛樂活動員，從一開始協助舉辦小型活動最後獨挑大樑籌辦3至4天的過年大型活動，不斷突破挑戰，除了自我的成就感和自信外，朱雲鷰也讓公司看到她的成長與潛力，並將其升職為組長，除帶領新人外也接觸帳戶事務，更和不同廠商合作等從事多樣化的業務。

完成計畫後，她反思3年期間工作經驗，透過就學配套措施（特殊選才），111學年成功錄取國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系，期望能將3年工作經驗實務，與大學所學理論結合，航向下一階段的學習旅程。

今年的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，身請時間即將於3月16日（四）截止，高中職應屆畢業的同學可把握機會至方案填報系統（https://young.cloud.ncnu.edu.tw/）提出申請。