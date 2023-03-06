面對AI人工智慧與大數據時代，帶動相應產業人才需求。大數據公司服務超過500家生活消費、科技電信、金融保險、食品餐飲、運動休閒、精品時尚、數位教育、美妝醫藥等海內外各產業的國際品牌、跨國企業及本土中小企業等，現在合作觸角更延伸至校園中，希望透過教育的力量，協助各產業培育人才。

今日與元智大學合作，將率先在碩士班課程導入旗下高品質數據分析應用MarTech行銷科技工具《KEYPO大數據關鍵引擎》，這是一套使用國際級的Natural Language Processing技術、先進的Machine Learning機器學習方法與AI人工智慧推論引擎，能夠精準感知網友高階語意脈絡與情緒，分析時事意見的即時大數據SaaS解決方案。長久以來使用者皆能透過自行設定主題，從網路輿情、資料數據分析及多元化視覺互動報表中，獲得完整的網路數據輪廓，團隊也持續不斷為產品推陳出新，提供《KEYPO大數據關鍵引擎》更快速、準確地服務內容，在2022年共計進行11項有感升級，其中「情緒模型2.0」向國際標準看齊，以Google與百度的公開資料集來比對，目前《KEYPO大數據關鍵引擎》情緒分析模型，是超越兩者。

另外，「熱門關鍵字多主題比較」也是使用者一直期待新增的項目，以前在監測競爭品牌或產品的熱門關鍵字都需要一個主題、一個主題執行，現在可直接多主題比較，快速檢視雙方的差異，減少作業時間。