土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，土耳其正力求延長聯合國支持的「黑海穀物倡議」，這份協議讓烏克蘭得以從俄羅斯入侵後被封鎖的港口輸出穀物。

路透社報導，聯合國和土耳其去年7月居中斡旋達成的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），讓穀物得以從3個烏克蘭港口輸出。這項協議去年11月時曾展延，若各方沒繼續同意延長，將在本月18日到期。

俄羅斯已傳達出對協議不滿的信號。

卡夫索格魯在卡達首都多哈舉行的聯合國最低度開發國家會議（LDC）上發表講話時說：「我們正為『黑海穀物倡議』能順利履行和進一步展延而努力。」

俄羅斯表示，唯有俄國農業生產商的利益被納入考量，他們才會同意延長這項協議。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天重申此一立場。

據塔斯社（TASS）引述她的話說：「除非這項協議是平等的，我們才要落實我們這部分並全般履行協議。」還說俄國反對藉此惹事和圖謀不軌。

俄羅斯農產品出口並未明確成為西方制裁目標。但俄羅斯認為，對他們的支付、物流和保險等產業設限，就是對俄方出口穀物和化肥設置障礙。

卡夫索格魯說，他與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）討論過延長協議的談判。據土耳其負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）統計，截至3月3日，已有近2300萬噸糧食透過「黑海穀物倡議」出口。

俄國去年2月24日入侵烏克蘭，打亂穀物與化肥出口。去年7月俄羅斯和烏克蘭在土耳其和聯合國斡旋下達成黑海穀物出口倡議，但俄羅斯去年10月底宣布暫停參與協議，並歸咎於烏克蘭藉協議之便用無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120306