香港信報報導，深證成指6日上午最多上漲1點，漲幅為0.02％，高見11,853點，盤中最多下跌109點，跌幅為0.93％，低見11,742點，半日收報11,829點，下跌22點，跌幅為0.19％，成交額為3,365.38億元。
滬深300指數半日收報4,107點，下跌23點，跌幅為0.56％。創業板指數半日收報2,427點，上漲4點，漲幅為0.21％。
各類股方面，煤炭股跌逾2％。金融、水泥、房地產股跌逾1％。鋼鐵、化工股偏軟。電力、石油、基本金屬股持穩。
上證指數6日上午最多上漲4點，漲幅為0.14％，高見3,333點後出現賣壓，盤中最多下跌19點，跌幅為0.59％，低見3,308點，半日收報3,320點，下跌7點，跌幅為0.24％，成交額為人民幣（下同）2,779.08億元。
香港信報報導，深證成指6日上午最多上漲1點，漲幅為0.02％，高見11,853點，盤中最多下跌109點，跌幅為0.93％，低見11,742點，半日收報11,829點，下跌22點，跌幅為0.19％，成交額為3,365.38億元。
滬深300指數半日收報4,107點，下跌23點，跌幅為0.56％。創業板指數半日收報2,427點，上漲4點，漲幅為0.21％。
各類股方面，煤炭股跌逾2％。金融、水泥、房地產股跌逾1％。鋼鐵、化工股偏軟。電力、石油、基本金屬股持穩。
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