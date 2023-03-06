伺服器機殼廠勤誠（8210）嘉義廠獨特設計榮獲2022年LICC英國倫敦國際創意競賽高度肯定，斬獲建築設計官方優選獎。以罕見的工廠建築設計得到評審團青睞，以永續發展、連結共好、幸福企業的設計理念備受國際肯定。

勤誠董事長陳美琪表示，傳統上對於工廠的期待就是製造生產，工廠外型大部分都是方正死板、了無新意，缺乏藝術美感。勤誠委由大為建築聯合建築師事務所設計嘉義廠，並由建築設計師陳正國親自操刀，尋找並創造科技連接文化與自然之間新的可能性。

同時，希望透過嘉義廠滿足當地員工和生態環境的需求，並以連結共好的企業使命回饋社會、環境及經濟發展，實現企業永續的理念，並結合文化、藝術和休閒空間的需求，呈現科技、藝文與環境的共融之美。

此外，勤誠嘉義廠採特殊綠建築設計，專為在地風土打造，運用雨水回收、立體綠化、太陽能發電、風引導與煙囪效應改善微氣候，建築本體的施作挑選仿清水模、洗石子等減少碳排放量的建材，並利用大面積綠化及獨特生態池促進建築和自然環境共榮，成為「大家的永續好鄰居」。

連接建築本體的天橋可遠眺附近的甘蔗田，天橋直對「馬稠後之環」馬蹄形地標形成景觀串連，豐富景緻延伸帶來一場視覺饗宴；因為馬稠後歷史上是駐馬、養馬的地區，天橋下設計成如馬槽的停車空間，增加建築物與歷史涵構間的連結與趣味。

跳脫傳統工廠不良生產環境的閉合思維，嘉義廠是促進員工幸福的人文空間，訴求開放與活力打造出自由與輕鬆的創意基地，並搭配在地文化創造藝術與休閒空間，成為一個可以共享並激發更多連結的平台。

陳美琪進一步提到，勤誠透過與在地藝術家攜手注入文化情懷和人文意識，由莊玉明與歐志成老師共同合作的馬賽克拼貼作品《嘉南平原》就是最好的典範，讓藝術融入工作及生活中，落實藝文美學的推廣。勤誠更以企業為家的理念，為同仁打造友善職場環境，並積極推動產學合作，培育人才，為地方創造福祉，以嘉義廠為核心連結共好，用行動落實ESG承諾。