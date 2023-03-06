「全宇宙的朋友大家好，我們是－－蘇打綠！」

時隔多年，在《池堂影夜》上，「蘇打綠」這三個字終於又再度出現，感動無數「浮萍」。自2004年發行第一張單曲，到2016年宣布休團，蘇打綠的音樂撫慰了無數個靈魂。然而多年以來深入人心的歌聲，後續卻被捲入商標權的爭議，導致「蘇打綠」這個名字一度成為絕響，轉而使用「魚丁糸」的稱號復出。

經過漫長的官司訴訟，製作人林暐哲於2022年5月宣布放棄「蘇打綠」的商標，魚丁糸也終於在近期拿回自己原本的名字，當青峰、馨儀、小威、阿福、家凱、阿龔再度在舞臺上喊出「蘇打綠」時，許多人都流下了眼淚。

雖然有部分歌曲因為版權爭議問題而不再被演唱，不過陪伴許多人走過青春歲月的歌聲，依然永遠存在心中。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量最高的蘇打綠／魚丁糸十大金曲，你回憶中的旋律有沒有上榜呢？快來看看吧！

NO. 10 〈喜歡寂寞〉

〈喜歡寂寞〉發布於2011年，雖然距今已經近12年，但由青峰所寫下的詞曲仍然深深打中許多人的內心。當初創作這首歌時青峰表示，在人生中走過的路途上，不管是痛苦或喜悅都會變成養分。無論是嚮往一個人的自由，或是在孤單的時候有所渴望，在某些感情放下的時候，就能夠一笑而過。

「如今故事發展成就一個我／學會了生活能享受寂寞／劇烈的語言變成溫柔／又帶來了什麼／若不是曾走過／怎麼懂」，深刻的歌詞加上動人的旋律，引發無數人共鳴，成為寂寞生活中的慰藉，「青峰總是會寫出貼近人心的詞，總是溫柔又深刻的觸摸內心最軟弱的地方」、「每次在心情低落的覆過的時候聽青峰的歌聲，就覺得生活其實沒有那麼糟了」、「這首歌真的聽第一次就深深愛上了」。

NO. 9 〈陪我歌唱〉

這首歌收錄在同名專輯《陪我歌唱》中，發行於2008年，是蘇打綠早期的作品。在版爭議後《陪我歌唱》推出了「魚版」，同名歌曲〈陪我歌唱〉也再一次帶給聽眾們力量。溫暖的歌詞、柔和的旋律，在無數個夜晚陪伴著人們進入夢鄉。

「朝你的方向／能夠乘著想像／讓隱形的我鑽進你身旁／睡得多香」，輕柔的歌聲像是真的透過窗飄進床沿，伴人走過許多失眠的夜晚，「這首和〈左邊〉真是蘇打綠的作品中最溫柔系的兩個孩子，讓人心都融化得宛如漂浮的雲朵」、「這聲音太融化人心了啦」、「青峰的歌聲真的太美好了，比天籟還天籟」、「青峰的歌聲融化在我心臟，太溫暖了吧，好甜」、「前奏一下去就不自覺淚眼婆娑了」。

NO. 8 〈我好想你〉

〈我好想你〉於2013年發布，收錄在蘇打綠的第9張專輯《秋：故事》中，同時也是電影《小時代》的主題曲。青峰表示〈我好想你〉是第2首讓他在錄音室大哭的歌曲，第一首則是〈這天〉。詞曲中惆悵的情感，滿溢卻又無法言說的思念，讓人一聽到旋律就想到自己最想念卻又見不到的人，勾起無限的感慨。

「我還踮著於腳思念／我還任記憶盤旋／我還閉著眼流淚／我還裝作無所謂」，思念一個人卻又無法再見，念想無處宣洩，只能欺騙自己、裝作無所謂，濃烈的情感讓不少人聽到落淚，「青峰的版本每次都我真的眼眶泛淚」、「很容易讓人進入歌中的情感」、「真的很震動人心，把我的心情都唱出來了」、「這首歌特別好聽，讓我熱淚盈眶」。

NO. 7 〈終點起點〉

〈終點起點〉是以「魚丁糸」身分推出的作品，歷經了休團、復團、改名，透過歌曲將從前的經歷延伸至現在，讓「蘇打綠」的終點，化身為「魚丁糸」的起點。相信「結束」是全新的「開始」，魚丁糸以〈終點起點〉作為這些年的總和，帶著意志與信念繼續走著他們的音樂路。

「不需要隱藏／最真的模樣／過程是解答／就算夢一場／離不開一個家」，歌曲帶著支持他們多年的粉絲，一起走過終點迎來起點，見證他們全新的開始，「一起開始，一起走過，一起暫停，再一起重新出發」、「歡迎回來，蘇打綠 aka 魚丁糸」、「無論名字怎麼變，只要是你們的聲音和歌曲，都道出我的青春與美麗回憶，謝謝」。

NO. 6 〈沙發裡有沙發Radio〉

〈沙發裡有沙發Radio〉是魚丁系在2020年夏天推出的作品，不同於以往大多為抒情歌的創作，這首歌的歌詞跳躍、旋律輕快，是一首靈動的夏日小品，讓粉絲們看見樂團的不同面貌。歌曲特別請來陳姍妮擔任製作人，加入了各種跳脫傳統音樂慣性的元素，可愛的曲風讓人聽了都被激發起滿滿的想像力。

「沙發裡有沙發Radio／沙發裡有沙發Radio／沙發裡有沙發Radio……」超級洗腦的歌詞及旋律在腦海中不斷盤旋，每個打開這首歌的人都被拖進魚丁糸充滿無限可能的幻想宇宙，「被洗腦」、「一直在腦袋循環！！很輕快的感覺」、「曲風輕快得很有格調，聽起來很舒服」。

NO. 5 〈當我們一起走過〉

身為畢業典禮上常見的歌曲，蘇打綠的〈當我們一起走過〉絕對是許多人的青春回憶，不管是不是蘇打綠的粉絲，大家幾乎都在學生時代唱過這首歌。就算已經相隔了10年之久，仍然有許多人會在畢業時節，和朋友們一起唱著這首溫柔的歌，流下不捨的眼淚。

「我們都曾有過／風雨過後的沉重／形同陌路的口／但心卻還沉重」，熟悉的旋律和歌詞一下，讓人有無限的懷念，也帶給彷徬的人們力量，「很有撫慰人心的感覺」、「每次聽這首歌，心裡都會很感動、很溫暖，想起與朋友經歷的一切，覺得有他們在身邊真好」、「真的是不管什麼時候聽都會覺得很感動」、「這首歌真的很棒，聽到歌曲內容，振奮人心」。

NO. 4 〈我就奇怪〉

〈我就奇怪〉是魚丁糸復出後的新作，收錄於首張全新專輯《池堂怪談》中。歌曲的概念最初源自於一次團員間的閒聊，一句無意間的「我就奇怪，我們全家都奇怪」意外激起了創作靈感，讓6人集體作出了這首揉雜了各種不同風格的〈我就奇怪〉。

具有Hiphop的節奏感，中間穿插著帶點戲劇感的鋼琴聲，再加上一點搖滾和民謠的韻味，以及收放自如的歌聲，各種元素加在一起彷彿一部精彩的奇幻電影，讓人一聽就覺得驚豔，「這種風格我可以」、「看了金曲，真的更愛這首歌了，沒想到這首歌現場可以這麼有張力」、「每次聽總是可以在一些地方找到新的驚喜，歌曲的層次豐富到每次聽都好像是新的一遍」。

NO. 3 〈小宇宙〉

發布於2006年的〈小宇宙〉被收錄在同名專輯中，是蘇打綠出道初期的作品，也是讓許多歌迷印象都非常深刻的一首歌。充滿節奏感的旋律，讓人在不知不覺間越聽越上癮，帶點批判意味的歌詞，也將每一個聽眾都拉進了屬於蘇打綠的小宇宙。

「左手邊有個年輕人插隊／看一眼看一眼眼神充滿不屑 」，歌詞中疊沓的字句，反反覆覆地帶起節奏和律動，更讓人感受到那想要推翻一切的情緒，一同陷入這個小小宇宙之中，「好喜歡好喜歡這首歌，從第一句到最後一句都充滿中肯」、「每次小情歌聽完就要聽小宇宙，神曲標配，會一輩子聽的歌」、「這首歌真的超讚的，寫出現實社會的某種面貌」、「當初就是因為這首歌愛上蘇打綠的」。

NO. 2 〈無與倫比的美麗〉

〈無與倫比的美麗〉最初收錄在蘇打綠於2007年發行的同名專輯，在近期也推出由魚丁糸再次演唱的「魚版」。歌曲之中美麗又浪漫的意境打動許多人的內心，淺淺的曲調襯托出深深的情感，如同歌名一樣，這首歌讓人聽了能夠真切感受到「無與倫比的美麗」。

「天上風箏在天上飛／地上人兒在地上追／你若擔心你不能飛／你有我的蝴蝶」，雋永的歌詞，繾綣的旋律，將人帶往那片嚮往許久的草原，看見那隻美麗的蝴蝶，「蘇打綠的音樂一直有種說不出的美感」、「當某人擁有你的蝴蝶，而你也棲身於某人的草原， 那份美麗是真正的無與倫比」、「不被時代淡化的好歌」、「令人無法忘懷的好旋律、好聲音」、「蘇打綠的作品真的都是無與倫比的美麗」。

NO. 1 〈小情歌〉

〈小情歌〉可以說是蘇打綠的作品中大家最為耳熟能詳的作品，很多人就算不是蘇打綠的粉絲，也能夠琅琅上口。這首歌被收錄在2006年發行的專輯《小宇宙》中，是許多歌迷心中最經典的蘇打綠金曲，後來的魚丁糸也重新推出過「魚版」的〈小情歌〉。

「就算大雨讓整座城市顛倒／我會給你懷抱」，唱出人們心中曲折的小情歌，陪伴許多人走過感情中的風風雨雨，成為永遠守候在原地的歌頌者，多年以來一直給予聽歌的人溫暖的懷抱，「當這首歌播放時，整個世界都環繞著它旋轉」、「這歌真的是從小聽到大，而且是最聽不膩的歌」、「只聽一次就被深深吸引了」、「十年了，小情歌底下的留言始終都沒有斷過，台上的歌頌者也依然還在唱著」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年03月02日至2023年03月01日，共3年。

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