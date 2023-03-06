國防部日前公告修正《全民動員防衛法》，卻傳出要將16歲以上學生造冊，引發家長憂心。對此，國防部長邱國正今強調，完全沒有「16歲學生要上戰場」這回事，他在接受質詢時更直言，這些人若真的來，他「還會怕咧」。

邱國正今（6）日出席立院院會前受訪時駁斥16歲上戰場的傳聞，他強調，國軍官兵入伍要滿18歲，「打靶都有嚴格規定，遑論作戰」。邱國正也表示，身為軍人他反對作戰，但不能不做準備，準備越周延，有狀況發生時越能按部就班，後續也會綜整相關資料供跨部會協調，把意見列進去，逐條審定避免造成紛擾。

民眾黨立委邱臣遠今在立法院國防外交委員會質詢邱國正時問到，國防部雖然對這次《動員法》修法的爭議事項有細部說明，但這中間的溝通確實不足，邱「要不要說明一下現在的進度與時間表？」邱國正則重申，16歲學生不會上戰場，並且提到，《動員法》有規定，一旦有狀況需要動員，被動員者的工作項目也是有區分的，沒有把學生丟到兵工廠去做軍火這種事，「這些人來我還怕咧」。