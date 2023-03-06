臺灣去年工具機產業的出口額超過30億美元，成長8.6％，蔡英文總統今天表示，臺灣機械產業已經從精密機械邁向智慧製造，成為第三個「兆元產業」。此次特別預算除了協助產業更有能力因應變局，也將強化包括機械業在內的廠商，專注於智慧化跟低碳化的趨勢。在景氣變動時，強化體質、留住人才，未來才能以最快速度掌握新的商機。

蔡英文總統今天與行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能、總統府副祕書長張惇涵、臺灣金控董事長沈榮津、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、臺灣機械工會同業公會理事長魏燦文及各國駐台使節代表等人共同出席「2023年台北國際工具機展開幕典禮」。

蔡英文表示，從2017年以來，臺灣機械業的產值連續5年突破兆元，機械產業的出口額占國內總出口比重將近6％，提供超過35萬個就業機會。尤其去年工具機產業的出口額超過30億美元，成長8.6％，表現非常亮眼。

她說，現在，臺灣機械產業已經從精密機械邁向智慧製造，成為臺灣第三個「兆元產業」。在各方的努力之下，我們共同建構具有高度韌性和競爭力的機械產業生態系，並且成為全球供應鏈的重要樞紐。

蔡英文強調，過去幾年，面對疫情的挑戰，機械產業堅實的產業基礎，更是政府防疫的夥伴。未來，政府會持續支持機械產業的發展，讓機械產業成為臺灣產業更堅實的後盾，無論在產業發展或是穩固就業的面向上，都是國家經濟不斷前進的重要動力。

她提到，在特別預算的規劃中，除了要協助產業更有能力因應變局，我們也希望透過這次的機會，強化包括機械業在內的廠商，專注於智慧化跟低碳化的趨勢。在景氣變動時，強化體質、留住人才，未來才能以最快速度掌握新的商機。

面對淨零轉型的國際趨勢，蔡英文承諾，政府會協助中小企業，降低在轉型過程中遇到的衝擊。不管是讓產業鏈中的大企業帶動小企業轉型，或是協助中小企業有碳盤查、更減碳的製造能量，行政部門都會全力和產業界一起合作。