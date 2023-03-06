Jean-Charles Sambor表示，由於主要央行的緊縮政策，2023年已開發市場經濟體預估成長速度將低於長期趨勢，但新興市場經濟成長速度預期會反彈回升，並超越已開發市場，造成兩者成長差異再次浮現。同時，因為大宗商品價格增幅開始放緩、供應端的瓶頸大幅緩解，可判斷出許多新興經濟體的通膨可能已過高點。2023 年新興債市發行活動較過去數年溫和，技術面持續提供支撐力道；因為美國債券殖利率走高且利差擴大，融資成本從2021年下半年持續攀升。我們估計2023年債券供應量應該會低於過去數年；由於債券供應於2023年持續放緩，Jean-Charles Sambor相信技術面整年將為此資產類別提供支撐。

儘管新興市場強勢貨幣債券資產在去年第四季漲勢驚人，但法巴持續看到投資價值，JPM新興市場政府債券指數2月底殖利率接近8%。以指數而言，新興市場強勢貨幣債券相較美國信用債仍非常誘人。指數水準利差仍偏大，至2023年1月約160個基點。這項利差數據在2020年之前甚至曾來到接近0基點。新興市場債券目前價格明顯錯置，這樣的情勢應不會維持過久。Jean-Charles Sambor預期未來數月至數季將恢復正常。2020年上半年和2008年全球金融危機後，都曾出現類似機會。

俄羅斯、烏克蘭和中國不動產是2022年違約率偏高的原因，但除此之外，新興市場公司違約率預期與已開發市場同業相當。法巴新興市場固定收益團隊目前看好拉丁美洲投資級和亞洲非投資級公司債利差的投資機會，非洲邊境市場則存在利差縮小的各種機會。阿根廷與烏克蘭主權債亦很可能是今年新興市場債券主要的超額報酬來源。就新興市場當地貨幣債券而言，Jean-Charles Sambor認為許多新興市場經濟體的通膨高點已過。通膨接近高點後，自然應開始思索寬鬆週期展開的影響，尤其是拉丁美洲，該區域央行始終最為積極，機會也最多。

法巴投顧強調，新興固定收益資產在過去4個多月雖已有明顯之上漲走勢，惟目前一般投資人對其關注程度仍偏低，投資人此時應該留意其長期投資機會。