台北市長蔣萬安競選期間提出恢復YouBike前30分鐘免費政見，市府為避免「無車可借」爭議，交通局日前研擬將免費範圍縮小為學生族群，外界質疑政見跳票。蔣萬安今（6）日表示，讓全體市民都能夠享有YouBike前30分鐘免費，是一直以來的政策方向，希望能鼓勵市民搭乘大眾運輸，並提高公共運輸使用率，這都是目標，後續包括車子是否足夠以及設站整體規畫，都已請交通局做整體評估。

媒體追問是否先從學生族群實施？蔣萬安說，交通局有提各項的建議，但我們目標非常明確。

此外，交通局曾研議增加4000輛YouBike，但構想被退回。蔣萬安表示，不管是車子增加或是站點的設置，都希望能夠更有效率，結合更多的數據來就需求跟供給做更精確的設點，所以不管是車子數量、站點的設置，未來會結合相關局處，根據相關的數據來滿足市民的需求。對於許多市民朋友反應，有時比較熱門的站點，沒有足夠的車子可以出借，有時是無站可還，這部分我們希望做一個更優化，更精確的整體規畫。

至於經費來源部分，蔣萬安說，現在已在積極的盤點，這部分不會有問題。既定的政策方向一直都是讓市民朋友能夠享受YouBike前30分鐘免費，最重要的目標是提高整個公共運輸的使用率，後續相關的配套，目前正在積極的規畫當中。