許多人會有頻尿、急尿、性交疼痛等問題，但檢查發現並非攝護腺肥大或膀胱發炎所致，而是「間質性膀胱炎」，醫師表示，該疾病的病理機轉至今未明，但一篇新研究指出，某些食物會使得間質性膀胱炎患者的症狀更惡化，包括酸性食物、辛辣食物、酒精飲料等6類食物，供有此疾病的患者注意。

台中榮總醫院婦產科醫師謝筱芸在其臉書粉專上表示，間質性膀胱炎好發於女性，發病的年齡多在 35~50 歲之間，典型症狀為以膀胱為主的不適，常伴隨頻尿、急尿，甚至性交疼痛。

她表示，間質性膀胱炎的病理機轉至今未明，因為不是一般常見的細菌性膀胱炎，因此不宜使用抗生素治療，而今年1月刊登在《泌尿外科雜誌》（The Journal of Urology）的美國研究指出，間質性膀胱炎患者確實對食物較為敏感，食用某些食物更易引起頻尿、急尿感、膀胱疼痛 。

該研究指出，會使間質性膀胱炎患者症狀加劇的食物主要有6大類，酸性食物、辛辣食物、酒精飲料、含咖啡因的飲品（含咖啡與茶）、食品添加劑（糖精、味精、醋）、番茄與番茄製品。至於肉類、不含咖啡因的茶、人工甜味劑（阿斯巴甜甜味劑除外）或消化酵素，則沒有影響。

謝筱芸表示，此研究對象雖不含黃種人，但研究結果與她個人臨床的觀察相符合，因此她建議此病患者可做自己的飲食日記，透過自身的飲食與膀胱症狀觀察，做為日後的飲食參考，以降低此病對生活的影響。