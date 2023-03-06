美國聯準會3月底將舉行今年第二次利率決策會議，目前市場多數認為聯準會將升息1碼，但也有部分人認為有升息2碼的可能性，對此，專家警告，如果聯準會最終真的決定升息2碼，勢必對金融市場造成衝擊，將是美股近期需要關注的黑天鵝。
綜合外媒報導，芝加哥商品交易所的數據顯示，目前市場認為3月升息1碼的機率高達75.3%，升息2碼的機率為24.7%，儘管主流意見仍傾向升息1碼，但近期通膨數據仍高於市場預期，聯準會可能會採取更大膽的行動。
報導提到，高盛分析師Michael Cahill認為，通貨膨脹數據對利率的反應不再那麼靈敏，可能讓利率的高峰值達到6%，由於通膨依然頑固，聯準會維持升息循環的時間可能拉長。
此外，上海招商證券也發布報告指出，從過去的歷史來看，聯準會沒有在放緩升息步調後再次加速升息，所以如果最終真的升息2碼，就是一個負面的訊號，可能造成短期波動，對市場產生衝擊。
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