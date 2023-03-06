東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格，讓曾參加跆拳道比賽的女主播許貴雅回憶起往事，想起從小學就開始在減重，還目睹選手過磅「脫到只剩內褲」，全場超尷尬。

日前傳出羅嘉翎因過磅超重，失去參賽資格的消息，主播許貴雅對此有感而發，在臉書發文憶起當年，表示自己國小四年級到國中二年級都是跆拳道選手，也向大家解釋「分量級」的賽制，選手體型相當時，身材越高越長、腳抬得高踢得遠的比較吃香。她分享有次參加比賽，前往賽場前的體重超重，教練就在附近找了一間旅館，要超重的選手去泡湯，透過失去水份少去體重，雖然過磅順利，但全身無力，腳踢得不高。

還有一次也是體重超重，教練就要超重的選手去跑操場，然後被分配到一輛很折磨人的車，大熱天車上卻開「熱風」，讓人汗流浹背。她更強調，之後看到有選手體重沒過，就脫下道服、褲子，只剩內褲，「被這樣的景象嚇了一跳，原來可以這樣喔！」恥度大開，男生在公開場合脫到只剩內褲，女生在公開場合上衣不脫，只脫外褲，當事人害羞，旁人則是尷尬。

許貴雅回憶，最後站上體重計時，都沒有超重過，可是每次在教練的磅秤上，都會超重0.5公斤，「事後回想，教練的體重計應該是動過手腳」，不過她也慶幸每次都順利過磅，沒有要脫褲子，否則一定是她記憶中的陰影。