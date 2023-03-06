即將卸任大陸國務院總理李克強昨日發表《政府工作報告》提及堅持一中與九二共識，堅定「反獨促統」立場。對此行政院院長陳建仁則以蔡英文總統「四個堅持」回應，指出四個堅持是全台人民共識，希望大陸能夠尊重台灣人民堅持中華民國主權，以及堅持自由、民主生活方式的選擇，兩岸關係應理性對等、互相尊重的原則下來進行，才能健康永續發展。

昨日第十四屆大陸全國人大第一次會議於北京人民大會堂開幕，也是即將卸任李克強任內最後一次發表工作報告。李克強在報告中提及堅持一中與九二共識，並堅定反對台獨促進統一的立場，另外也首次提及「完善增進台灣同胞福祉的制度政策」，遭外界解讀是對台政策趨於緩和，和平發展。

對此，陳建仁指出，蔡英文的四個堅持是我們全體國民的共識，也是國際社會對於台灣的認知，在兩岸關係的交流上，希望大陸能夠尊重台灣人民堅持中華民國主權，以及堅持自由、民主生活方式的選擇。

陳建仁指出，更重要的是，兩岸的關係應該在理性對等、互相尊重的原則下來進行，這樣兩岸的關係才能夠在健康而永續的情況下良性發展。

「四個堅持」是2021年蔡英文在國慶大會提及兩岸政策主張，被視為對大陸國家主席習近平發表的「習五條」的回應，內含：「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」

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