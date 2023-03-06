國民黨立院黨團今記者會要求民進黨主席賴清德必須對外說清楚，在他執政過8年的台南市，接連發生學甲爐碴案、陳宗彥性招待醜聞，還是近期發生的議長、副議長賄選案，這些不是賴清德擔任台南市長任內發生的事情，就是賴清德所力挺的新系成員，難道是賴清德昏庸？識人不清？還是放縱？

國民黨團總召曾銘宗像賴清德提出三項質疑，一、台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？請賴清德出來說清楚，講明白。二、涉案人員為何全數交保？請檢調及台南地方法院出來說清楚。三、議長、副議長選舉買票事件為何未查資金流向？是故意放水嗎？

曾銘宗質疑，正副議長賄選案中，在檢方偵辦監聽譯文中有提到，郭再欽曾拿現任台南市長黃偉哲的名義拉票，但是外界卻沒看到檢方在偵辦、起訴，找過黃偉哲詢問，是不是故意放水？

曾銘宗指出，本案涉及有10人之多，全數遭檢方聲押，但地方法院卻給予交保，國民團質疑此案涉及案情範圍廣、人數多，為何同意交保？是否有串供之虞？又為何沒有查察資金流向？國民黨團要求台南地檢署，要對新聞稿的內容說到、做到。

藍委費鴻泰則質疑，學甲爐渣案發生在賴清德擔任台南市長期間，難道都不知情？如果真不知情，就是昏庸。台南地檢署將追回21.6億元不法所得，但這21.6億元不法所得，到底流向何處？是個人？還是民進黨的「朋友」？賴清德是不是該出來向國人說清楚？此外，法務部也必須對外說明，當初不起訴確定的原因為何？是辦不下去嗎？那為何又重啟調查？

台灣政壇近期有三人受到國人矚目，包括台南市議會議長邱莉莉、行政院前發言人陳宗彥和新北市議會前副議長陳文治。費鴻泰指出，2019年賴清德與蔡英文競爭2020年總統大選民進黨候選人資格時，邱莉莉首先跳出來力表態力挺賴清德。陳宗彥涉嫌性招待，是在賴清德擔任市長時的民政局長、新聞處長。陳文治涉嫌關說施壓遭羈押，當年競選新北市議員時，賴清德全力相挺。

費鴻泰強調，邱莉莉、陳宗彥和陳文治都和賴清德主席一樣，同屬民進黨新潮流系，而邱莉莉與陳宗彥都來自台南，發生這一連串案件，是賴清德識人不明？還是長期縱容所致？