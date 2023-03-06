必勝客進軍台灣37年，去年「Hot燒送」首創超時送百元數位現金券，提升外送體驗，隨著後疫情時代來臨，民眾聚餐需求增加，必勝客近期宣布，音樂、主持、戲劇多棲全才「YELLOW黃宣」將出任品牌大使「必勝哥」化身為最「Hot」外送員，同時推出買小送小再享免運優惠。

必勝客「Hot燒送」推出限時外送「買小送小再享免運」優惠，最高現省600元。（必勝客提供）

後疫情時代，隨著聚餐與外送需求增加，必勝客這次找來音樂創作極具感染力、風格大膽前衛的YELLOW黃宣擔任品牌大使「必勝哥」，宣示提供台灣市場最佳外送服務的使命。在廣告中黃宣身著大紅色西裝外套與喇叭褲，本色出演最Hot外送員，騎著必勝客經典的紅色外送車，出現在上班族的烤肉派對上，獻上熱騰騰的美味比薩，並與大家同歡大跳營火舞，超強的演出氣場與個性的舞步，隔著螢幕就能感受黃宣獨有的豪放魅力。

此外，為慶祝YELLOW黃宣出任必勝客品牌大使「必勝哥」，同時也感謝全台消費者一路以來的支持，必勝客「Hot燒送」祭出整整一個月的優惠，即日起至31日，不論透過官網或雙饗卡APP，只要點購410元以上外送小比薩，包含「法式卡菲海陸小比薩」、「和風章魚燒小比薩」等一共13款經典口味，通通免費再招待一份小比薩且免運費，最高直接現省600元。