英國籍航空公司維珍航空本月 加入天合聯盟，成為該聯盟首家英國籍航空，未來維珍航空所屬的飛行俱樂部（Flying Club）會員能於所有天合聯盟會員航空公司獲得Virgin Points 與 Tier Points，同時也能加速點數累積及提升會員等級。

搭乘維珍航空的旅客，能透過單一航空公司預訂天合聯盟會員航空公司的航班，飛往全球170個國家及多達1000個航點，託運行李也能直接送往旅行最終目的地。

此外，飛行俱樂部會員亦可兌換天合聯盟旗下會員航空公司的哩程或點數，除了商業合作夥伴達美航空及法荷航集團外，也包含阿根廷航空、墨西哥航空、西班牙歐洲航空、中華航空、中國東方航空、捷克航空、嘉魯達印尼航空、新義大利航空、肯亞航空、大韓航空、中東黎巴嫩航空、沙烏地阿拉伯航空、羅馬尼亞航空、越南航空及廈門航空。

維珍航空除了現行與法荷航集團及達美航空共用航班外，也與墨西哥航空及中東航空簽訂共用航班計劃，今年也將陸續提供更多共用航班，並與所有天合聯盟會員航空公司簽署協議，為所有旅客提供「一本機票無縫接軌」的旅行服務。

維珍航空與達美航空及法荷航集團合作，飛往12個美國航點，包括紐約、洛杉磯、邁阿密及舊金山等城市，去年更開闢了2個美國新航點奧斯汀及坦帕。維珍航空也積極布局加勒比海地區航點，包含安提瓜、巴巴多斯、牙買加、巴哈馬，11月起將飛往特克斯及凱科斯群島。另外也飛往中國、印度、以色列、尼日利亞及南非等航線，馬爾地夫航線則預計 10 月起正式運營。