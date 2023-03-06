萊茵金屬製造包括彈藥、其它軍事裝備，以及德國決定對烏克蘭運送的豹式坦克，該坦克主要是該公司與國防工業公司Krauss-Maffei Wegmann一起製造。

執行長說，萊茵金屬將在烏克蘭建造一座價值2億歐元的工廠，每年將可生產400輛豹式坦克。豹式坦克也是該公司最新型的戰鬥戰車。

Papperger補充說：「與烏克蘭政府的協商是很有展望的，我希望在接下來的兩個月可以定案」。他也表示，雖然西方盟友正在運送武器給烏克蘭自衛，但是烏克蘭目前仍沒有足夠的裝備來防衛自己的領土。

執行長說，烏克蘭需要600輛至800輛坦克，為了達到此一數量，就必須建造新的坦克工廠。

德意志交易所在上周五宣布，萊茵金屬在三月新加入德國股市的藍籌股指數；主要是烏克蘭戰爭的爆發，軍事需求和支出的大增，該公司業務急遽增加。

並且自從俄烏戰爭爆發以來，萊茵金屬股價已經上漲超過1倍，在今年一月德國決定對烏克蘭運送重型的豹式坦克之後，公司股價並衝破歷史新高。