中低年級的孩子還是將口罩戴緊緊。（瑞豐國小提供／陳夢茹桃園傳真）

校園室內口罩今天起解禁，允許各級學校自主決定校園室內是否佩戴口罩，桃園市多位校長們觀察下來直呼，已經有向學生們宣導口罩解禁，但「9成9都還是戴著口罩！」另有校長調查後發現，高年級女學生因為開始會在意美觀，不願自動脫下口罩，連口罩的顏色都會搭配衣著，而高年級學生偏愛黑色等深色系口罩。

瑞豐國小校長葉良志點出，中、低年級的孩子比較沒有自己的想法，爸媽擔心病毒傳染都會交代他們在學校要戴好口罩，學校也不會強制脫口罩，因此中低年級的孩子還是將口罩戴緊緊，教師們也是都仍戴著口罩教書。

葉良志說，高年級的部分較不一樣，5、6年級的孩子正在發育，男學生只要覺得熱就會暫時脫下口罩，女學生則會開始在意外表的美觀，像是合照時說可以拿下口罩，但女學生就會不願脫下口罩，認為戴著比較好看，而且也發現女學生對口罩的顏色更為在意，高年級女學生最多人會選擇佩戴黑色口罩，連衣著都走黑色系。

光明國中校長何信璋也表示，今天校內仍有9成9以上的孩子戴著口罩，由於戴口罩可以防範類流感、流感、腸病毒等傳染病，家長綜合考量後認為還是要戴口罩比較安全，因此會交代孩子要把口罩戴好，可能要等確診個案數量穩定下降後，才有辦法真的落實口罩解禁。

何信璋說，自己明天起將不戴口罩站校門迎接孩子們上課，以身作則希望仍不想要戴口罩的孩子們，不要顧慮別人都有戴的「從眾效應」，勇敢做自己將口罩拿下來。