俄羅斯入侵烏克蘭攻勢不順，這一年多來反而導致國家面臨嚴重人口危機，根據外媒報導，俄羅斯除了大量人才落跑，成為砲灰的人數也多達17至20萬，再加上疫情死亡人數，俄羅斯近3年人口數大幅減少190萬至280萬，而且戰爭還導致女性人口比男性多1000萬，15歲以上平均壽命少了近5年，該報導直指俄羅斯即將成為一個更小、教育程度更低以及更貧窮的國家。

根據經濟學人報導，俄羅斯過去3年因為戰爭、疾病和人才外流，失去的人口數與正常情況相比多出約200萬，尤其最近1年俄羅斯士兵傷亡人數達17.5萬至20萬名，還有50萬到100萬受過高等教育的年輕人逃離俄羅斯，該國已邁向人口萎縮的惡性循環。

報導提到，如果進一步將疫情病亡、戰爭傷亡及因動員而逃亡的人數加總，除了正常的人口惡化之外，俄羅斯在2020至2023年間還損失了190萬至280萬人口，男性平均壽命更從2019年的68.8歲，下跌至2021年的64.2歲。

報導稱俄羅斯人口萎縮速度過快，預估到本世紀中葉(2040年-2050年)恐降至1.3億人，再加上受過良好教育的年輕人加速流失，2022年約有10%的IT工作者離開，他們的逃亡使俄羅斯不平衡的性別比例加劇，目前女性人數至少比男性多1000 萬，報導示警俄烏戰爭持續，卻讓俄羅斯淪為更小、國民受教育程度更低、更貧窮的國家。

俄國獨立記者Alexandra Prokopenko先前在《莫斯科時報》發表評論指出，俄羅斯面對戰爭的代價是經濟持續惡化，受國內情勢動盪影響，預計人才將快速流失至少50-100萬人，俄羅斯經濟恐將迎來失落的10年。