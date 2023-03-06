五堅情香港演出成功，今凌晨開心慶功。（滾石唱片提供）

邱鋒澤（左）與黃偉晉對唱時，搞笑摸他胸肌。（滾石唱片提供）

陳零九在台上深情演唱。（滾石唱片提供）

「五堅情」4、5日在香港舉辦「月面著陸」巡迴演唱會圓滿落幕，今（6日）凌晨在慶功宴上，5位團員開心慶功，這也是陳零九恢復單身後首次受訪，他坦言，暴紅後這兩年開始迷失自己，有看心理諮商的醫生，甚至一度想過出家！而他與女友呼呼已經協議和平分手，「現階段我要專注在自己身上」，是否有第3者？他說：「當然沒有！」

陳零九與交往10年的女友呼呼上月宣布分手，最近在看心靈成長的書，也有上心靈課程，想要把自己的問題搞清楚，兩人分手後已經沒有住一起，他直言，「雙方都有一些情緒」，畢竟在一起那麼長時間，但實情只有他們自己清楚，未來可能復合嗎？他則說：「我沒辦法給各位答案，也不排斥未來可能性。」

五堅情暴紅後工作滿檔，但陳零九卻快樂不起來，「有點太累，都沒自己空間跟時間好好休息，」他指著身旁團員說，「我跟他們工作的時候，我都覺得不知道為什麼在忙，我很不清楚自己為什麼這樣子」，為免訪問氣氛凝重，他先開玩笑說：「他們就是膚淺的朋友啊！」隨即解釋「他們4個一直在我低潮的時候陪著我，從我確診到現在，給我很多力量」。

被問是否想過出家？他竟說：「我還真的有想過，我想一想就算了，很想把手機掉去山上兩個月看看」，他最近在安排去冰島，跟團隊去拍MV順便走一走，「我需要很長的假期，希望多一點時間讓自己休息」，不過他仍放不下工作，「錢很多我還是會接」。

五堅情由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成，首度登陸香港開唱人氣爆棚，上台前5人除了準備表演，還在後台狂做伏地挺身。

黃偉晉身材最健壯，在台上脫外套後胸肌傲人，慶功受訪時，被小賴虧「偉晉心機很重，奶滿到這（脖子）」，黃偉晉說：「這不是很棒嗎，激勵彼此」，邱鋒澤則說，兩人對唱時，他一看到黃偉晉的大胸肌就想笑場，「我一直把視線放在他的肩，我怕我一看就唱不了。」

五堅情在各城市巡演邀約不斷，7月將赴馬來西亞、澳門開唱，黃偉晉特感謝邱鋒澤把5個人組合起來，不斷推動大家，讓五堅情有了今天的成績，邱鋒澤覺得此次香港行就像畢業旅行，讓他很感動，也期許說，希望未來不久可以踏上紅館開唱。