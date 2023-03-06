台達電深耕電動車多年，終於等到美好的果實，隨著電動車市場進入高成長期，去年台達電電動車營收達7億美元到8億美元，並於去年第4季達到損益兩平，今年預估可望成長逾50%，年營收可望逾12億美元，佔台達電整體營收比重可望達10%。

展望今年，鄭平表示，第1季是穩定成長，會比去年同期好，第2季還不是很清楚，整體來看，除了消費性產品外，其他看起來還不錯，今年除非有重大事件發生，否則還是會成長；在毛利率方面，去年第4季毛利率因為產品組合，以及一次性庫存及產品保險提列金額較高一點，影響毛利率1%，今年因電動車成長幅度蠻高的，但電動車毛利率較低，可能影響毛利率，希望今年毛利率能維持在穩定的狀況。

海英俊表示，台達規劃未來5年營收都是雙位數成長，電動車是最主要成長動能，資料中心也是動能之一。

美系外資最新報告指出，台達電上半年可望實現年成長雙位數，除電動車業務增長，伺服器/數據中心是另一個亮點，台達電電動車業務在2022年成長約60%，基於新取得型號及客戶成長，今年目標是維持去年類似的成長，伺服器則預期今年成長約20%到30%，我們重申台達電「買進」評等及目標價370元。