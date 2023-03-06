由「藝術總監」謝金燕帶領的TVBS《來吧！營業中》第2季，首播創下佳績，25-39歲女性觀看收視高達1.43，25-49歲女性觀看收視達1.40，4歲以上收視0.89，總觸及高達60.4萬人次同時在線觀看。收視最高點落在謝金燕聽到孟維訴說自己有一邊耳朵聽不到，謝金燕不捨落淚後，也首度開口公布自己的秘密。

謝金燕聽到收視開紅盤，興奮表示大家都很努力很認真，團隊皮也會再繃緊點。她也許下收視承諾，「如果收視再創新高，就會安排修杰楷設計師幫製作人詹仁雄剃寸頭並打個帥氣的X，然後安排五位幹部下鄉義剪！如果破2，我就安排本店美體師aka星之沙龍店花謝依霖裸泳。」

另一收視高點落在小組長林莎正在敘述試營運的手忙腳亂，在剛開店之時，楊銘威就發現酒水部備料不足，眾人正在討論解決辦法時，卻又面臨兩位女客人陸續上門。讓修杰楷發自內心的對楊銘威說到：「你真的很會選時間找trouble欸！」

人在日本的修杰楷表示身邊超多朋友分享觀看心得，且開玩笑表示：「既然女兒們都看到我把客人頭髮剃成那樣，以後她們如果不聽話，我就可以說要幫她們剪頭髮了！」沒想到笑壞眾人的理髮經驗居然還能成為另類育兒妙招！本集因禍得福，成為網友一致認同成為本集經典、搞笑擔當的修杰楷，率先大氣喊話，若收視達下一個高峰，就要舉辦員工旅遊慰勞辛苦的工作人員，更與楊銘威不約而同向製作單位許願去沖繩開星之沙龍分店。

楊銘威表示：「收視破2的話，應該要去沖繩或泰國做產業交流吧？！絕對不是私心去玩，是去精進技術的！」而王子邱勝翊則表示：「聽到首集好成績心情超開心，謝謝大家的支持和幕後團隊的用心」並喊話製作人詹仁雄帶星之沙龍前往日本。第2季《來吧！營業中》每周六晚間8點在TVBS歡樂台42頻道首播，每周日晚間8點在台視播出。