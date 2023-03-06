林口長庚醫院一張活動海報紅到國外，一名網友對於外科舉辦活動，卻拿「豬肋排」當背景感到不解，分享後引起外國網友討論。醫師杜承哲也PO文，他笑稱，「海報或許在自嘲外科醫生的職業病」。

這張海報是林口長庚外科部辦的活動，內容為肋骨骨折手術訓練和胸腔外傷處置工作坊，乍看沒什麼問題，但仔細一看，海報背景是一份「炭烤豬肋排」，讓不少人傻眼，「外科手術跟豬肋排有甚麼關係」。

「我猜這是午餐供應，學員們討論了一天的肋排後，最喜歡把手指上的醬汁舔乾淨了」、「黑色幽默我喜歡」、「醫生，手術台上怎麼有辣椒」、「我朋友爸爸是口腔外科的，他每次去吃牛排都嫌刀子爛，說手術刀輕輕一劃就開了」。

杜承哲解釋，胸腔外科的人如果去吃美式餐廳、當豬肋排上菜後，就會有人開始研究肌肉附著位置、解剖部位，然後聊起手術，「所以看到rib想到rib surgery很正常吧」。他忍不住虧同業，「長庚海報可能在自嘲外科醫生的職業病」。