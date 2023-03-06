為了提升民眾海洋環境保育意識，高市府環保局持續推廣淨灘活動，並規畫於3月18日上午舉辦梓官區蚵仔寮海邊沙灘淨灘，揮別以往乏味的淨灘運動，此次環保局特別加入闖關、垃圾秤重競賽，讓活動更多元有趣，藉此提升民眾淨灘意願。

高市府環保局近年來大力推動淨灘工作，目前高雄市已開放茄萣段、永安段、彌陀段、梓官段、旗津段、林園段等6個海岸線段淨灘認養，環保局也於2022年起在旗津地區設立「淨灘合作社」和「誠實淨灘工具借用區」等便民措施，提供民眾借用夾子、手套等淨灘工具，打造便利的淨灘環境，提升民眾淨灘的意願。

為了推廣環保署近來積極推動「向海致敬-海岸整體清潔維護計畫」提出的「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」5大政策主軸，並啟發民眾對於環保議題的重視，高市府環保局特別將於18日舉辦梓官區蚵仔寮海邊沙灘淨灘活動。

環保局表示，希望透過該場淨灘活動讓民眾親身體驗維持海岸環境整潔是每個人的責任，並了解海岸廢棄物的組成，結合政令宣導及環境教育相關議題素材辦理宣導攤位，再結合闖關遊戲，讓民眾於闖關過程中認識並且能應用於生活中。

此外，梓官區蚵仔寮海邊沙灘淨灘活動也加入垃圾秤重大賽，民眾以小組為單位，淨灘後統計每組收集的垃圾，最高排名前3隊，可以獲得精美獎品，希望藉由闖關遊戲、垃圾秤重大賽等活動，除了增加淨灘活動的多元性，也提升民眾淨灘意願。