大立光今天股價大漲，貢獻台股指數近10點，不但帶動光學類股指數大漲，台廠蘋概股也呈現大漲走勢，晟銘電、惠特、亞光等早盤都與大立光聯袂漲停，元太、TPK-KY、揚明光、康舒、玉晶光等都上漲半根漲停以上。
穩懋、榮創、台燿、群創、華晶科、富采、興能高、毅嘉、雙鴻、匯鑽科、聯詠、福懋、陽程、精材、中探針、譜瑞-KY、瑞昱等約有20檔以上蘋概股今天股價齊步上漲2％～5％以上。
儘管大立光（3008）2月營收寫下近4年新低，日前股價一度回測2,100元關卡，但隨著利空消化完畢，市場看好第二季營收回升、高階鏡頭營運上揚等基本面利多，配合三大法人上周五同步買超達126張，大立光今（6）日股價衝上暌違許久的漲停，上漲220元更是近28個月來最大。
大立光今天股價大漲，貢獻台股指數近10點，不但帶動光學類股指數大漲，台廠蘋概股也呈現大漲走勢，晟銘電、惠特、亞光等早盤都與大立光聯袂漲停，元太、TPK-KY、揚明光、康舒、玉晶光等都上漲半根漲停以上。
穩懋、榮創、台燿、群創、華晶科、富采、興能高、毅嘉、雙鴻、匯鑽科、聯詠、福懋、陽程、精材、中探針、譜瑞-KY、瑞昱等約有20檔以上蘋概股今天股價齊步上漲2％～5％以上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。