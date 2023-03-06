大立光今天股價大漲，貢獻台股指數近10點，不但帶動光學類股指數大漲，台廠蘋概股也呈現大漲走勢，晟銘電、惠特、亞光等早盤都與大立光聯袂漲停，元太、TPK-KY、揚明光、康舒、玉晶光等都上漲半根漲停以上。

穩懋、榮創、台燿、群創、華晶科、富采、興能高、毅嘉、雙鴻、匯鑽科、聯詠、福懋、陽程、精材、中探針、譜瑞-KY、瑞昱等約有20檔以上蘋概股今天股價齊步上漲2％～5％以上。

聯詠、瑞鼎 出貨動能拚季季強
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