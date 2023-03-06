儘管大立光（3008）2月營收寫下近4年新低，日前股價一度回測2,100元關卡，但隨著利空消化完畢，市場看好第二季營收回升、高階鏡頭營運上揚等基本面利多，配合三大法人上周五同步買超達126張，大立光今（6）日股價衝上暌違許久的漲停，上漲220元更是近28個月來最大。