根據亞太防務雜誌（Asia-Pacific Defense.）報導，澳洲有公司每月提供烏克蘭至少100架紙製無人機Corvo PPDS，用於運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈等。

這款紙製低成本無人機由墨爾本工程公司SYPAQ製造。該無人機材質僅為有塗層的厚紙板以及固定機翼的橡皮筋，一架只需1000至5000澳幣，在戰場大量使用也無需太多經費，還可迫使俄方消耗昂貴武器。

該報導還介紹，這些無人機使用的指揮系統是軍用級制導系統，一經發射後，就無需再輸入指令，飛行距離可達120公里並且自行著陸。SYPAQ表示提供烏克蘭相關無人機，原意是助烏軍在戰場運送醫療用品、食物和水；烏軍給出的反饋指出，該系統被用於情報、監視和偵察任務。烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）表示：「這真的很神奇，它確實能給敵人帶來巨大傷害。」

SYPAQ 首席執行長霍爾特（Amanda Holt）說，「很榮幸能夠支持烏克蘭軍隊。PPDS是澳大利亞的一項技術，將幫助烏克蘭人民保衛自己的國家，並證明澳大利亞工業擁有世界領先的自主系統能力。 這種能力是澳陸軍和國防創新中心開發創新的結果，證明了國防和工業界在能力發展方面合作的重要性。」